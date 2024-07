Party in Zurlauben Moselfest in Trier: So wurde am Samstag gefeiert (Fotos/Videos)

Das Electronic River Festival, das als größtes kostenloses Electronic-Festival in Rheinland-Pfalz gilt, gehört wie in den Vorjahren zum Programm und steigt am letzten Tag des Moselfestes ab 14 Uhr. Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem der Musikproduzent Marek Hemmann und DJane Miss Sappho. Weitere Künstler beim Festival der elektronischen Beats sind: Deley, Antony Adam, Chris Van Neu, Claudius Kantner, Le Zens, TT-Hacky.