Partystimmung am Moselufer Zurlaubener Moselfest: Dieses Acts stehen auf dem Programm

Trier · Sommer in Trier: Schon am kommenden Wochenende steht die nächste Open-Air-Party an. Vom 12. bis zum 14. Juli verwandelt sich die Uferpromenade im alten Fischerdorf Zurlauben wieder in eine Festmeile. Auf diese Acts darf man sich in diesem Jahr freuen.

08.07.2024 , 11:43 Uhr

Beim Moselfest Zurlauben ist immer viel Stimmung angesagt. Foto: Roland Morgen

Von Marlene Schwäbisch