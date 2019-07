Heimatfest : Zurlaubener Traditionsfete im Wetterglück

Polizei

Der Beginn des Zurlaubener Heimatfestes verlief am Freitag aus polizeilicher Sicht verhältnismäßig ruhig. Witterungsbedingt herrschte am frühen Abend relativ mäßiges Besucheraufkommen. Trotz späterer Wetterbesserung blieb es nach Angaben der Polizei bei einem überschaubaren Besucheraufkommen des Moselfestes. Die eingesetzten Polizeikräfte mussten wenige Strafanzeigen aufnehmen; eine Person wurde in Gewahrsam genommen. Zwei alkoholisierte Jugendliche wurden an ihre Erziehungsberechtigten überstellt.

Am Samstag war das Heimatfest bereits am frühen Abend gut besucht und fand bis zum Feuerwerk einen stetigen Zulauf. Erst am späteren Abend und gegen Ende des bis zu diesem Zeitpunkt ruhigen und friedlichen Festes kam es zu mehreren, meist alkoholbedingten Straftaten. Einzelne alkoholisierte Gruppen fielen auch nach Schließung der Stände negativ auf. Es kam zu Beleidigungen und Beschimpfungen von eingesetzten Polizeibeamten.

Kurze Zeit später kam es in der angrenzenden Merianstraße zu Sachbeschädigungen. Im Zuge dieses Einsatzes wurden zwei Personen in Gewahrsam genommen. Dort sind am Sonntag gegen 4 Uhr mehrere geparkte Autos mutwillig beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei traten und schlugen mehrere Personen gegen am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. An zwei Fahrzeugen wurde ein Schaden im Bereich der Außenspiegel festgestellt. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass weitere Autos beschädigt wurden. Die Polizei bittet darum, dass sich Geschädigte mit der Polizei in Trier unter Telefon 0651/9779-3200 in Verbindung setzen.