„Zurück ins Zelt“ So war das Schweicher Heimat-, Wein- und Erntedankfest

Bei hochsommerlichem Wetter zeigte sich am Sonntag der große Festumzug ohne Zweifel als Höhepunkt des Schweicher Heimat-, Wein- und Erntedankfest 2023. Rund 2000 Besucher - nach Schätzungen des Veranstalters - säumten die Straßen, um die insgesamt 27 teilnehmenden Gruppen zu sehen. 23 Oldtimer Fahrzeuge führten den Zug an, zu sehen waren Weinhoheiten in offenen Cabrios, Musikvereine, Kapellen und mittendrin der DLRG mit dem neuen Wasserrettungsboot „Schweich“, das erst am Vormittag getauft worden war.