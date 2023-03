Kurzgeschichte Pitter und das Kälbchen, das Heimweh hatte

Da verkauft also in einem Dürrejahr der Nikla das Kälbchen seiner Kuh Bertha an den Bauern in Filsch. Die Not ist groß, bei der furchtbaren Trockenheit wächst nichts, rein gar nichts, und das Futter reicht hinten und vorne nicht. Es muss sein, damit wenigstens die Bertha im Herbst und Winter Futter hat. Also abgemacht: Zehn Ballen Heu und 20 Ballen Stroh gibt er ihm, er soll das Kalb zu ihm nach Filsch bringen, Handschlag! Wisst ihr, wie traurig der Nikla da nach Korlingen zurückkehrt? Es ist ein Elend, ihn anzusehen. Kurzum, er bringt es nicht übers Herz, das Tierchen über den Berg nach Filsch zu fahren. Der Johann geht einfach ins Feld und schüttelt den Kopf, der Pitter hat sich verkrümelt – und da sitzt der Nikla und verdrückt seine Tränen und legt seinen Kopf an den Hals vom Kälbchen und streichelt es und brabbelt ihm Blödsinn ins Ohr. Da fährt also der Pitter mit dem Wagen und nimmt das Kalb mit. Das blökt nach seiner Mama, die blökt noch viel lauter zurück, und der Nikla heult noch lauter. Jetzt ist es weg.