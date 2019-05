Zurückgeblättert : Das nie aufgeführte Stück

Wir alle haben einmal klein angefangen. Auch die Stadt Schweich. Ende Mai 1994 wird dort groß gefeiert. Und zwar zehn Jahre Stadtrechte. Erst 1984 gelang es den im Dorf Schweich politisch Verantwortlichen, das begehrte Recht zu erlangen.

Gut 5000 Einwohner inklusive des durch die Kommunalreform dazugekommenen Ortsteils Issel hatte zu diesem Zeitpunkt die neue Stadt. Inzwischen sind es mehr als 8000 Bürger.

Trotz der städtischen Rechte hat Schweich etwas noch nicht geschafft. Anders als Städte wie Bitburg oder Wittlich gilt Schweich der Nähe zu Trier wegen nicht als Mittelzentrum. Das bedeutet beispielsweise, dass es Probleme bei der Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel geben kann.

Solche Probleme haben die Konzer nicht. Der Gemeinde wurden im Jahr 1959 die Stadtrechte verliehen. Damals lebten dort 7167 Einwohner. Aufgrund der Eingemeindungen waren es 1970 12 510 Einwohner. Heute leben gut 18 000 Menschen in der Stadt an der Saarmündung.

Ein ganz anderes Problem treibt Ende Mai 1994 einige Trierer um. Und das heißt „Das Maria Syndrom“. Der Trierer Michael Schmidt-Salomon möchte das Stück in der Tufa aufführen. Was als Hommage an Frank Zappa auf Plakaten in der Stadt angekündigt wird, sorgt für einen handfesten Streit. Der Stadtvorstand untersagt mit drei Stimmen (Oberbürgermeister Helmut Schröer, Georg Bernarding und Norbert Neuhaus, alle CDU) gegen zwei Stimmen (Jürgen Grabbe, Peter Dietze, beide SPD) die Aufführung. Gesehen hat zu diesem Zeitpunkt das Stück noch niemand. Im bis heute nicht aufgeführten Stück geht es um eine schwangere Nonne und ihren Sohn, der als Messias verehrt wird. Zur Begründung für das Aufführungsverbot wird damals der sogenannte Gotteslästerungsparagraph herangezogen. Auch Gerichte setzten sich mit dem Maria-Syndriom auseinander. Inzwischen ist das Stück im Internet veröffentlicht worden.