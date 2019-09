Zurückgeblättert vor 25 Jahren : Von Straßen und Eintrittspreisen

Der Realisierung steht nichts mehr im Wege. Mit dieser für Menschen des Trierer Stadtteils Biewer freudigen Kunde zitiert der Trierische Volksfreund im September 1994 den CDU-Vorsitzenden Christoph Böhr.

Denn die Planung für die Ortsumgehung ist rechtskräftig. Nun kann also gebaut werden

Doch so schnell geht es dann doch nicht. Am 27. März 1998 beginnen die Arbeiten für die Ortsumgehung offiziell. Rund neun Jahre und umgerechnet rund 18 Millionen Euro später wird die neue Strecke für den Verkehr freigegeben. Übrigens: Pläne für die Straße gibt es bereits seit 1929, wie in einem Artikel im TV nachzulesen ist: „Eine Auto-Umgehungsstraße zwischen Trier und Quint ist zur Abwendung von Gefahren und Sicherung der Bewohner von Biewer und Ehrang (...) vorgesehen.“