Schluss mit dem Schlamm : Von Abkürzung zum Radweg: Wieso eine alte Verbindung zwischen Trier-Euren und dem Zentrum wiederhergestellt wird

Tiefe Spuren. Die Asphaltschicht auf dem Verbindungsweg zwischen den Moselauen und dem Moseltradweg ist abgefräst worden. Die uuwegsame Strecke erfreut sich trotzdem weiter großer Beliebtheit. Foto: TV/Harald Jansen

Nach dem Ende der Arbeiten an der Trierer Moselschleuse wurde eine viel genutzte Radwegverbindung zurückgebaut. Vor allem bei Regen ist die Sandstrecke kaum befahrbar. Warum das so war und was für die nahe Zukunft geplant ist.