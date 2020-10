Freizeit : Zusätzliche Zeiten im Bad an den Kaiserthermen

Trier (red) In den Herbstferien kann das Bad an den Kaiserthermen in Trier zusätzliche Zeiten für Schwimmgäste anbieten: Am Freitag, 16. Oktober, und am Freitag, 23. Oktober, steht das Schwimmbad von 6 bis 8.30 Uhr und von 10.30 Uhr bis 13 Uhr für die Allgemeinheit zur Verfügung.

„Eigentlich ist der Freitagvormittag für den Schwimmunterricht der Schulen reserviert“, erklärt Badleiter Christian Reichert. „Wir freuen uns, dass wir diese Zeiten jetzt für alle anbieten können. Gerade weil unsere Kapazitäten durch die Corona-Pandemie so stark reglementiert sind.“ Interessenten können über das Online-Ticketsystem auf www.swt.de kostenpflichtig Tickets bestellen.

Seit der Wiedereröffnung des Bads an den Kaiserthermen ist der Schwimmbadbesuch nur nach einer verbindlichen Anmeldung über das Internet möglich. „Damit registrieren wir alle Gäste und gewährleisten gleichzeitig, dass nicht mehr Menschen sich in unserem Schwimmbad aufhalten, als derzeit erlaubt ist.“

Um den vielen unterschiedlichen Interessengruppen (Frühschwimmer, Familien mit Kindern, Senioren, Feierabendschwimmer, Schulen, Vereine, DLRG, etc.) Schwimmzeiten anbieten zu können, haben die SWT feste Zeitfenster eingerichtet. Zwischen den Badezeiten ist es gemäß den Hygienevorgaben erforderlich, alle Oberflächen (Fliesen, Sitzflächen, Geländer, Umkleideschränke) unter Berücksichtigung der Einwirkdauer zu desinfizieren.