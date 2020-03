Gesundheit : Zusätzlicher Parkplatz für Corona-Testlabor

Trier Der Andrang auf das medizinische Großlabor Synlab für Tests auf das Coronavirus hat am Dienstag starke Verkehrsbehinderungen in der Feld-, Karl-Marx- und Lorenz-Kellner-Straße verursacht. Seit gestern wird ein Teil des Rathaus-Parkplatzes an der Lorenz-Kellner-Straße für angemeldete Patienten des Synlab reserviert, um die Besucherströme abzufangen und in geordnete Bahnen zu lenken.



