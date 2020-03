Handel : Zusammenhalt in der Geisterstadt

Zusammenhalt in der Geisterstadt

Trier Ungewohnte Trierer Fußgängerzone: Die meisten Geschäfte mussten am Mittwoch schließen. Die City-Initiative bleibt optimistisch.

Die Straßen der Trierer Fußgängerzone sind weder voll noch komplett leer. Es scheint, als achten die meisten Fußgänger darauf, Abstand voneinander zu halten. Zweiergruppen oder Erwachsene mit ihrem Nachwuchs sind unterwegs und machen einige Besorgungen in den wenigen Läden, die noch offen sind.

Denn die City wirkt an manchen Orten wie eine Geisterstadt. In den letzten Tagen zeigte sich vermehrt die Sonne. Normalerweise lockt das die Menschen auf die Straße, in die Cafés und Kneipen, auf die Plätze. Doch jetzt sitzen nur vereinzelt einige Gäste vorwiegend im Außenbereich der verbleibenden Gastronomie-Angebote der Stadt. Der Viehmarkt ist leer, nur die teilweise noch bereitstehenden Stühle zeugen davon, dass die Kneipen sich bereits auf die Terrassensaison vorbereitet haben.