Theater : Zusatzvorstellung im Kasino am Kornmarkt in Trier

Zusatzvorstellung im Kasino am Kornmarkt in Trier

Trier (red) Ein Streit zwischen Frieda und Ben im Park, ein Ast in Bens Händen, zwei ausgeschlagene Zähne bei Frieda: Diese Ausgangssituation führt die zwei gegensätzlichen Elternpaare Frank/Anette und Juliane/Michael zusammen.

Das Ensemble Joya Gosh & Friends spielt am Donnerstag, 12. Oktober, 19.30 Uhr, im Kasino am Kornmarkt in Trier das Stück „Der Gott des Gemetzels“. Die Karten sind für 21,65 Euro unter der TV-Tickethotline 0651/7199-996 erhältlich.