Vereine : Zuschuss für Umkleidegebäude des TuS Mosella Schweich

Schweich Die Stadt Schweich greift ihrem größten Verein, der TuS Mosella, beim Bau eines Umkleidegebäudes am Sportplatz Winzerkeller unter die Arme.

Laut Verein führt der rege Trainings- und Spielbetrieb regelmäßig zu beengten Platzverhältnissen in den zur Verfügung stehenden beiden Kabinen und in der Sammeldusche. Für die dringend benötigten neuen Räume zahlt die Stadt einen Zuschuss in gleicher Höhe wie der Landkreis, maximal 25 000 Euro.