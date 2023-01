Analyse Zweckentfremdungssatzung : Keine neuen Ferienwohnungen mehr in Trier: Irrungen, Wirrungen und zu wenig Personal

Wer auf der Internet-Plattform AirBnB nach Ferienwohnung in Trier sucht, hat die Qual der Wahl. Eine neue Satzung verbietet nun, dass immer mehr normale Wohnungen als Ferienunterkünfte vermietet werden. Foto: Christiane Wolff

Trier Seit Anfang des Jahres dürfen in Trier keine Wohnungen mehr leer stehen gelassen oder in Ferienunterkünfte umgewandelt werden. Trotz vieler Für und Wider, ist diese politische Entscheidung grundsätzlich legitim, wie die Satzung zustande kam, findet Volksfreund-Redakteurin Christiane Wolff allerdings abenteuerlich.

Jeder, der schon zwei- bis dreimal im Fernsehen den Tatort gesehen hat, weiß: Selbst bei begründetem Mordverdacht darf die Polizei nicht einfach in Wohnung reinspazieren, um diese zu durchsuchen. Dazu muss ein richterlicher Beschluss her. Geht es dagegen darum, zu kontrollieren, dass Haus- und Wohnungsbesitzer in Trier ihre Appartements, Dachgeschoss- oder Einliegerwohnungen auch tatsächlich dem Mietmarkt zur Verfügung stellen und nicht etwa leer stehen lassen oder zu Ferienwohnungen umwandeln, sieht das ganz anders aus: Mitarbeiter der Stadtverwaltung müssen für diese Kontrollen reingelassen werden. Das Grundgesetz erklärt die eigene Wohnung zwar für „unverletzlich“ – was bedeutet, dass diese nicht so einfach von Polizei oder Staatsanwaltschaft durchsucht werden darf. Ein „Betretungsrecht“ haben die Behörden allerdings unter bestimmten Voraussetzungen. Auch zur „Bekämpfung von Raumnot“ sieht das Grundgesetz, Artikel 13, Absatz 7, diese Einschränkung der Unverletztlichkeit der Wohnung vor.

Unverletzlichkeit der Wohnung versus Raumnot Dass in Trier Wohnungsnot besteht, daran besteht kein Zweifel. Viel zu wenig Bauland ist in den vergangenen Jahren ausgewiesen worden, viel zu wenige Häuser gebaut und gleichzeitig viel zu viele ehemalige Sozialwohnungen aus der gesetzlichen Bindung an gedeckelte Mieten herausgefallen. Die verfehlte Wohnungspolitik ist dabei kein Trierer Thema – bundesweit fehlen nach einer in dieser Woche veröffentlichten Studie des Bündnisses „Soziales Wohnen“ gut 700.000 Wohnungen.

Trier sucht Hände ringend nach Möglichkeiten, Wohnungsnot und die damit verbundenen starken Preissteigerungen bei Mieten und Hausverkäufen einzudämmen. Die im November vom Stadtrat beschlossene Zweckentfremdungssatzung ist ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Die Satzung bestimmt – kurzgefasst – Folgendes: Appartements, Einliegerwohnungen, Dachgeschosswohnungen und ähnliches, die vor dem 1. Januar 2023 als Wohnungen vermietet waren oder als solche genutzt wurden, müssen als solche weitergenutzt – dürfen also künftig nicht „zweckentfremdet“ – werden. Die Besitzer dürfen den Wohnraum nicht leer stehen lassen und auch nicht an mehr als 12 Wochen pro Jahr an Feriengäste vermieten. Die Verpachtung an einen Selbstständigen, der mehr als 50 Prozent der Wohnfläche zu gewerblichen Zwecken nutzen will, also zum Beispiel als Büro- oder Lagerraum: verboten. Bei Wohnungen, die in einem so schlechten Zustand sind, dass sie nicht ohne weiteres weitervermietet werden können, besteht die Pflicht zur Sanierung – auch, wenn die Eigentümer sich dafür so hoch verschulden müssen, dass die Abtragung des Kredits zehn Jahre dauert. So steht es glasklar in der Satzung.

Dass insbesondere die Renovierungspflicht ein krasser Eingriff ins Eigentumsrecht ist, räumt selbst Ralf Britten, verantwortlicher Dezernent in der Trierer Stadtverwaltung ein. Ein neues Landesgesetz berechtigt Kommunen mit besonders angespanntem Wohnungsmarkt zwar, Maßnahmen zu ergreifen. Gerichtsurteile zur letztlichen, praktischen Umsetzung dieses grundsätzlichen Rechts gibt es allerdings noch nicht.

Stadt und Rat stolpern in Satzung rein Das politische Ziel, zu verhindern, dass immer mehr Mietwohnungen zu Ferienwohnungen werden – die dann auf dem normalen Wohnungsmarkt fehlen – ist völlig legitim. Es scheint allerdings, als sei Stadtverwaltung und Stadtrat nicht klar gewesen, welche Auswirkungen die Zweckentfremdungssatzung hat. Und zwar nicht nur für diejenigen, die in Trier Wohnungen und Appartements als Kapitalanlage aufkaufen und zur Gewinnmaximierung anschließend als Ferienunterkünfte vermieten. Betroffen sind auch alle, die im eigenen Haus wohnen und Dach- oder Einliegerwohnung nicht mehr weiter vermieten wollen, damit Platz ist für den Besuch der erwachsenen Kinder zum Beispiel.

Dafür, dass Verwaltung als auch Rat in die Satzung hineingestolpert sind, gibt es auffällige Anzeichen. Man kann von der Stadt zum Beispiel erwarten, dass bei Beschlüssen mit solch großer Auswirkung die Betroffenen vorab zumindest informiert werden. Der Eigentümerverband Haus und Grund zum Beispiel, der in Trier immerhin 5000 Eigentümer vertritt, hat von der Sache dagegen aus dem Volksfreund erfahren. Dezernent Britten, der ansonsten keine Gelegenheit auslässt zu betonen, wie wichtig es sei, bei politischen Entscheidungen alle mit ins Boot zu nehmen, hält es bis heute nicht für nötig, mit Haus und Grund über die konkrete – und bis heute in Teilen unklare – Umsetzung zu sprechen. Weil die Satzung „im Wortlaut den Satzungen anderer Kommunen entspricht“, geht man im Rathaus davon aus, dass „viele Fragestellungen dem Eigentümerverband nicht neu sein dürften“, erklärt das städtische Presseamt auf Volksfreund-Nachfrage. Sollte es dennoch Fragen geben, könnten diese „gerne an die Bauaufsicht der Stadt adressiert werden“. Kommunikation auf Augenhöhe sieht anders aus.

Unwissenheit auch bei der Stadtverwaltung Zumal es selbst innerhalb der Stadtverwaltung Unklarheiten gibt. Die für die Entwicklung der Innenstadt zuständige Mitarbeiterin im Dezernat Britten erklärte jedenfalls auch noch eine Woche nach Satzungsbeschluss im Gespräch mit dem Volksfreund, wie froh sie doch sei, nun endlich ein Instrument an der Hand zu haben, um gegen die vielen Wohnungsleerstände in der Trierer Fußgängerzone vorgehen zu können. Seit Jahren diskutiert der Stadtrat über das Problem: Ein Großteil der Eigentümer von Immobilien in der Simeon-, Fleisch- und Brotstraße vermietet lediglich die Ladenflächen im Erdgeschoss. Die darüber liegenden Wohnungen lassen sie leer stehen – offenbar, weil die Verpachtung der Gewerberäume schon so lukrativ ist, dass man sich den potenziellen Ärger mit gewöhnlichen Mietern und die Instandhaltung der Wohnungen lieber spart. Den Zahn, diese Eigentümer nun zur Vermietung der vielen ungenutzten Wohnungen verpflichten zu können, zog Joachim Henn, Leiter des städtischen Rechtsamts der Stadt, der für die City zuständigen Kollegin allerdings umgehend: Die Satzung gelte nur für Zweckentfremdungen ab 2023 – auf Wohnungen, die vorher schon leer standen oder als Ferienwohnungen genutzt wurden, habe man weiterhin keinen Zugriff, stellte der Jurist in dem Pressegespräch klar. Offensichtlich waren die Auswirkungen der Satzung also auch nach Beschluss noch nicht einmal mit den direkt zuständigen Personen der Stadtverwaltung geklärt.

Trier schreibt ab in Mainz – und vergisst das Datum Eine der Ursachen dafür: Das Rechtsamt hat die Satzung nicht bezogen auf Trier entwickelt, sondern nahezu aufs Wort von der in Mainz bereits seit Frühling 2022 geltenden Satzung abgeschrieben. Dabei wurde noch nicht mal daran gedacht, für Trier ein neues Gültigkeitsdatum einzusetzen. „Das wurde schlicht vergessen“, räumte Dezernent Britten jüngst in einer Dezernatssitzung ein. In der nächsten Stadtratssitzung am 1. Februar muss die Satzung daher nochmal beschlossen werden – dann inklusive der notwendigen Nennung der Laufzeit von zunächst fünf Jahren, also bis 31. Dezember 2027.

Erstmals präsentiert wurde dem von Dezernent Britten geleiteten zuständigen Ausschuss die Satzung Anfang November. Das Papier war den Ausschussmitgliedern allerdings offenbar so kurzfristig vorgelegt worden, dass zumindest die Fraktionsspitzen von FDP und CDU sich nicht mit dem brisanten Inhalt auseinandergesetzt hatten. FDP-Chef Tobias Schneider räumte gegenüber dem Volksfreund unumwunden ein, die Satzung nicht gelesen zu haben. Auch die CDU hatte im Ausschuss zunächst keine Einwände – legte beim entscheidenden Entschluss im Stadtrat Mitte November dann aber eine Kehrtwende ein und beantragte, über die Satzung müsse erst nochmal ausführlich diskutiert werden. SPD und Grüne kritisierten, dass es genau dazu doch wenige Tage zuvor im Ausschuss die Möglichkeit gegeben habe. Auf Volksfreund-Nachfrage erklärte schließlich auch CDU-Kreischef Thomas Albrecht, dass auch seine Fraktion sich nicht rechtzeitig mit dem Papier auseinandergesetzt hatte.

Informationslücke bei den Grünen Dass auch die Informationslage der Grünen Lücken hatte, lässt der Redebeitrag von Thorsten Kretzer erahnen. „Natürlich ist auch bei uns diskutiert worden, wie es aussieht mit den Kindern, die nach Hause kommen und für die die Wohnung leerstehen gelassen werden soll. Aber es ist ja nicht so, dass diese Sachen untersagt werden, genau das wird weiter möglich sein“, erklärte der Grünen-Sprecher in der Stadtratssitzung. Womit er irrt, wie Dezernent Britten später auf Volksfreund-Nachfrage klarstellte. Zwar müsse immer der Einzelfall betrachtet werden. Aber dass ein Fall wie der von Kretzer geschilderte, „als Zweckentfremdung gewertet wird“, sei durchaus möglich, erklärte Britten.

Im Stadtrat setzten Grüne, SPD, Linke und die Fraktion „Die Fraktion“ die Satzung schließlich gegen CDU, UBT, FDP und AfD durch.

AfD stimmt versehentlich gegen weitere Diskussion Der CDU-Antrag, die Satzung erst nochmal detailliert im Ausschuss zu diskutieren, war zuvor mit einer Mehrheit von einer Stimme abgelehnt worden. Zustande gekommen war diese Mini-Mehrheit nach Volksfreund-Informationen durch einen Irrtum in den Reihen der AfD: Zwei derer vier Fraktionsmitglieder hatte bei der Abstimmung darüber, ob die Satzung nicht besser nochmal im Ausschuss zu diskutieren sei, mit Nein gestimmt – offenbar allerdings nur, weil sie dachten, es handele sich schon um die grundsätzliche Abstimmung über die Satzung an sich. Zurück nehmen ließen sich die beiden nach Volksfreund-Informationen versehentlich abgegebene Stimmen nicht mehr – sehr zum Ärger von Fraktionschef Michael Frisch, der zuvor gegen die Satzung gewettert hatte und selbst mit Ja für die Verschiebung in den Ausschuss gestimmt hatte.

Satzung wird Papiertiger bleiben Nach der Verabschiedung der Satzung bleibt die Frage: Wer sorgt denn nun eigentlich dafür, dass die neue Regelung auch umgesetzt wird? Wer kontrolliert, ab wann welche Ferienwohnung vermietet wurde? Und wer, ob Vermieter ihre Wohnungen leer stehen lassen oder sich nicht um die Renovierung kümmern? Und wer verhängt bei Verstößen die vorgesehenen Bußgelder von bis zu 50.000 Euro? Dass die Stadt dafür keinerlei Mitarbeiterkapazitäten frei habe, hatte Dezernent Britten dem Stadtrat klar gemacht. Eine einzige Stelle soll daher nun neu ausgeschrieben werden. Ob sich jemand qualifiziertes für diese Aufgabe findet, ist noch offen. Und selbst wenn: Dass das städtische Ordnungsamt, bei dem seit langem sechs Stellen unbesetzt sind und das seinen Aufgaben schon jetzt kaum nachkommt, künftig tatsächlich bei den Trierern klingelt, um zu gucken, ob im Dachgeschoss oder Keller doch noch jemand einziehen könnte, ist kaum vorstellbar.

Vermutlich wird die Satzung also ein Papiertiger bleiben. Ganz sicher ist, dass sie die verfehlte Wohnungspolitik der Stadt nicht wird ausgleichen können.

