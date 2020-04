Abfallwirtschaft : Zweckverband ART entlastet Gewerbebetriebe in der Krise

Trier In den letzten Wochen wurden satzungsgemäß Die jährlichen Gebührenbescheide für die Abfallgebühren im Verbandsgebiet des Zweckverbands Abfallwirtschaft Region Trier (ART) sind in den vergangenen Wochen satzungsgemäß allen Kunden zugestellt worden.

Insbesondere Gewerbebetriebe, die aufgrund der aktuellen Restriktionen geschlossen sind, stellt die finanzielle Belastung in Zeiten der Corona-Krise vor Probleme. Der ART bietet flexible Lösungen an, um diese Betriebe, aber auch Privatpersonen, zu entlasten.

Dass die Gebührenbescheide in die Zeit der Corona-Krise fallen, hängt nach Angaben des Zweckverbands mit den geltenden Satzungen und den darin verankerten Fristen zusammen. Diese verbindlichen Fristen stammten aus einer Zeit, in der Corona noch kein Thema gewesen sei. Der ART sei mit seinen Kunden im Austausch, um gemeinsam die bestmögliche Lösung zu finden. „Gewerblichen Kunden bieten wir an, Behälter vorübergehend abzumelden oder ihren Bedarf an die aktuelle Situation anzupassen, zum Beispiel durch kleinere Behälter. Dies passiert unbürokatisch und bereits seit mehreren Wochen“, erklärt die zuständige Abteilungsleiterin Elisabeth Friedrich. Die Gewerbekundenberater des ART seien als direkte Ansprechpartner per E-Mail erreichbar. „Wir erläutern im persönlichen Gespräch die individuellen Möglichkeiten.“