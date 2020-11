Ratsbeschluss : Müllgebühren steigen zum 1. Januar in Trier um rund 25 Prozent

Info

Nach der ersten digitalen Sitzung des Trierer Stadtrats im Zuge der Corona-Krise zieht Oberbürgermeister Wolfram Leibe folgendes Fazit: „Technisch hat das aus Sicht der Verwaltung gut funktioniert. Wir sind zufrieden mit der Premiere. Mein Kompliment geht an alle Beteiligten: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sitzungsdienst und Orga-Amt, aus meinem Büro, vom externen Dienstleister, vom Offenen Kanal und natürlich auch an die Stadtratsmitglieder – die die Sitzung sehr diszipliniert gehalten und sich auf die Technik eingelassen haben. Wir haben hier eine Vorreiterrolle in Rheinland-Pfalz übernommen und gezeigt, dass wir tatsächlich eine der modernsten Verwaltungen sind.“

Die Stadtratsfraktionen wurden vom Oberbürgermeister um Feedback gebeten – dieses liegt allerdings noch nicht vor.

An kleineren Verbesserungen werde gearbeitet, sagt Leibe. Beispielsweise sollen die Ratsmitglieder schneller im Bild zu sehen sein. „An dieser Stelle hat der Handlungsspielraum aber auch Grenzen, denn die Übertragungsqualität hängt auch vom Internet- und/oder WLan-Anschluss des einzelnen Ratsmitgliedes ab“, erklärt Rathaus-Sprecher Michael Schmitz.

Während der Sitzung gab es eine telefonische Hotline, an die sich die Ratsmitglieder mit Problemen wenden konnten. „Dort gingen im Laufe des Abends 23 Anrufe ein, die aber teils nicht nur die Technik, sondern auch Fragen zur Sitzung betrafen. Das ist aus unserer Sicht eine überschaubare Anzahl“, teilt Oberbürgermeister Leibe mit.