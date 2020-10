Infektionen in Seniorenheimen : Zwei Corona-Fälle in Hermeskeiler Heim, einer in Trier

Zwei Corona-Fälle in Hermeskeiler Heim, einer in Trier

Infektionen in Seniorenheimen

Trier/Hermeskeil Zwei Bewohner des Seniorenheims St. Klara in Hermeskeil sind positiv auf das Sars-Cov-II-Virus getestet worden. Im Stift St. Irminen der Vereinigten Hospitien in Trier ist eine Mitarbeiterin infiziert. Weitere Testergebnisse stehen noch aus.

Im Hochwald-Altenzentrum St. Klara in Hermeskeil war zunächst bei einem Bewohner das Virus festgestellt worden. Anschließend wurden Abstriche bei rund 50 weiteren Senioren, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gemacht, um festzustellen, ob sich das Virus bereits verbreitet hat. „Bei einem weiteren Bewohner fiel dabei das Testergebnis positiv aus“, berichtet Claudia Reichert, Leiterin des Altenzentrums. Alle anderen Tests seien negativ ausgefallen.

In dem Wohnbereich, in dem die beiden Infizierten leben, sind insgesamt 24 Menschen untergebracht. Der gesamte Bereich stehe weiterhin unter Quarantäne, Besuche sind nicht erlaubt. Man stehe in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt, um alle weiteren Maßnahmen abzusprechen, erklärte Reichert.