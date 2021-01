Pandemie : Zwei Corona-Tote und 36 Neuinfektionen in Trier und Trier-Saarburg

Trier/Saarburg Zwei weitere ältere Patienten aus dem Landkreis Trier-Saarburg sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Das Gesundheitsamt meldet am Freitag zudem 36 Neuinfektionen, 22 aus dem Landkreis und 14 aus der Stadt Trier.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in der Stadt Trier bei 71,7 und im Landkreis bei 82,3 Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der aktuell Infizierten ist leicht gesunken und liegt aktuell bei 443 – acht weniger als am Vortag. Sie verteilen sich wie folgt: 294 im Landkreis und 149 in der Stadt Trier.