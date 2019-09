Blaulicht : Zwei Einbrüche im Trierer Land – Diebe stehlen Bargeld und Schmuck

Foto: TV/Klaus Kimmling

Mehring/Thomm Bei zwei Hauseinbrüchen in Mehring und Thomm sind in der Nacht zum Sonntag Geld und Schmuck gestohlen worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Während in Thomm ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag in Anwesenheit der schlafenden Hausbewohner durch einen Einzeltäter entwendet wurde, nutzen unbekannte Täter in Mehring die Abwesenheit der Bewohner, um dort Schmuck und Bargeld im vierstelligen Betrag zu entwenden.

