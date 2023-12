Körperverletzung Zwei Fälle, ein Tatort in Trier: Passanten mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Trier · Gleich zweimal sind Menschen in der Nordallee ohne Vorwarnung und direkt erkennbares Motiv verletzt worden. Während es in einem Fall eine Anklage gibt, fehlt in dem anderen ein Tatverdächtiger. Was hinter der Sache steckt.

07.12.2023 , 15:17 Uhr

Ein Unbekannter hat einer Frau am Mittwochabend in der Trierer Nordallee unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Ein ähnlicher Fall hat sich am gleichen Tatort im Juni ereignet. Foto: TV/Sebastian Klipp

Ecke Theobaldstraße, Nordallee in Trier. Dort befindet sich nicht nur eine Apotheke, sondern dort entlang führen auch wichtige Fußwege zum Mutterhaus Nord oder zum Brüderkrankenhaus in Trier. Die Abzweigung ist nicht nur viel befahren, sondern wird auch von Fußgängern rege genutzt. Und zwei von ihnen, ein Mann und eine Frau, haben dieses Jahr dort sehr unschöne Erlebnisse gehabt. Fremde Männer haben ihnen jeweils ohne direkt ersichtlichen Grund einfach so mit der Faust ins Gesicht geschlagen.