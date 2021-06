Freizeit : Was zwei Familien auf 15 Wanderetappen bis Trier erleben – „Wir sind die Eifelsteig-Bezwinger“

Foto: Matthias Vergers-Geisinger 20 Bilder Wander-Impressionen auf dem Eifelsteig zwischen Aachen und Trier

Zwei Familien aus Brühl bei Köln wandern den kompletten Eifelsteig mit allen 15 Etappen und insgesamt 313 Kilometern. Was es dazu kam und was sie dabei erlebt haben, schildert Mitwanderer Matthias Vergers-Geisinger in einem Gastbeitrag für volksfreund.de