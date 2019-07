Gerichtsurteil : Zwei Jahre und vier Monate Haft für Misshandlungen im Rausch

Trier Das Trierer Schöffengericht hat einen 30-Jährigen verurteilt. Der geständige Mann hatte laut Urteil unter anderem ein Kleinkind getreten und geschlagen.

Das Vorstrafenregister des angeklagten Trierers beginnt bereits in seinen Jugendjahren. Immer waren Drogen und Alkohol im Spiel. Bis zu seiner Inhaftierung im September 2018 verbüßte er noch eine Bewährungsstrafe. Nun sitzt er erneut vor dem Trierer Schöffengericht und hört die umfassende Anklage von Staatsanwältin Beate Klingler: Zwischen März und April 2018 soll er den zwei Jahre und acht Monate alten Jungen seiner damaligen Lebensgefährtin schwer misshandelt haben. Das Kind sei mehrfach getreten und geschlagen worden mit der Folge von Hämatomen und Hautabschürfungen am gesamten Körper. Die gegen den Kopf des Jungen geführten Schläge seien potenziell lebensgefährdend gewesen. Klinglers Fazit: dreimal vorsätzliche Körperverletzung, einmal gefährliche Körperverletzung.

Im September 2018 habe der Angeklagte in einem Haus an der Karl-Marx-Straße durch Schmierereien mit einem Farbstift (Silber-Edding) in einer Wohnung, im Treppenhaus und im Aufzug einen erheblichen Sachschaden angerichtet. Die dazu als einzige Zeugin gehörte Hauseigentümerin beziffert den Schaden auf rund 5000 Euro.

Im August 2018 soll der Mann in diesem Haus in ein Kellerabteil eingebrochen sein und Dinge entwendet haben. Nach Verkündung eines Haftbefehls am 15. September habe er auf der Fahrt zur Trierer Vollzugsanstalt die eingesetzten Polizisten beleidigt. Die Anklägerin zitiert wörtlich, was die Beamten festgehalten haben – es ist nicht druckfähig.