Erstes inklusives Musikfestival : Zwei Klassen, ein besonderes Festival an der Trierer Berufsschule

Trier Schüler mit und ohne Behinderung plus deutschlandweit bekannte Bands: Das sind die Komponenten des ersten inklusiven Musikfestivals an der Trierer Berufsschule. Die jungen Teilnehmer profitieren schon von der Vorbereitung.

An diesem Tag ist Henning zum Schnuppern in einer Klasse der Berufsbildenden Schule (BBS) für Ernährung, Hauswirtschaft und Sozialpflege in Trier. Die 16- bis 19-jährigen Schüler sind im sogenannten inklusiven Berufsvorbereitungsjahr. Junge Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen lernen dort gemeinsam, sie werden bestmöglich auf das Berufsleben vorbereitet. Nach den Sommerferien wird Henning in eine der beiden inklusiven Klassen gehen. Wie mehrere seiner künftigen Mitschüler hat er das Down-Syndrom. Doch noch vor Beginn des Schuljahres wird er wieder an die BBS kommen: zum inklusiven Musikfestival, das unter dem Titel „Loyal day of music 2019“ am 19. Juni über die Bühne geht.