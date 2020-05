Kostenpflichtiger Inhalt: Kriminalität : Supermarkt-Räuber flüchten im Bus

Tatort Waldrach: Nach dem Überfall im Norma-Markt (im Bildhintergrund) sind die mutmaßlichen Täter im Linienbus Richtung Mertesdorf getürmt, wurden aber geschnappt. Foto: Julia Nemesheimer

Waldrach Zwei Männer haben den Norma-Markt in Waldrach überfallen – für die Flucht wählten sie offenbar ein eher ungewöhnliches Verkehrsmittel.

Viele Menschen scherzen momentan darüber, dass sie sich mit der Maskenpflicht fühlen, als würden sie ein Geschäft überfallen und nicht einfach nur einkaufen gehen. Dass dies tatsächlich einmal ernst wird, hätte in Waldrach wohl kaum jemand gedacht. Wie die Polizeiinspektion Trier am Mittwoch mitteilt, kam es bereits am Montag zu einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in dem Ort an der Ruwer.

Der Überfall geschah laut Polizei am helllichten Tag gegen 17.30 Uhr in einem Supermarkt in der Kösch­wies, also in der Norma-Filiale. Der Markt liegt direkt am Ortseingang aus Richtung Kasel. Die beiden mutmaßlichen Täter hätten einen Mitarbeiter festgehalten und Bargeld aus der Kasse gestohlen. Die Männer flüchteten anschließend. Der Mitarbeiter wurde bei der Tat nicht verletzt.

Die Polizei nahm unmittelbar die Fahndung auf. Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage des TV erklärt, seien die Männer maskiert, aber nicht bewaffnet gewesen. Ein Zeuge habe den Hinweis gegeben, dass die mutmaßlichen Täter mit einem Linienbus geflüchtet sein könnten. Daraufhin konnten Fahnder die beiden Männer in Mertesdorf stellen und in Gewahrsam nehmen.

Die beiden Verdächtigen leben in Konz und Trier und sind 18 beziehungsweise 26 Jahre alt. Am Dienstag wurden sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Sie wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Weitere Fragen zu der Tat, etwa zur Summe der Beute, wie genau der Überfall abgelaufen ist und ob andere Kunden darin involviert waren, beantwortete die Pressestelle der Polizeiinspektion Trier auf Anfrage des Volksfreunds nicht.

Aus „ermittlungstaktischen Gründen“ könnten keine weiteren Angaben gemacht werden. So bleibt auch unklar, warum die Polizei den Fall erst zwei Tage nach der Tat öffentlich bekannt machte.

Vor Ort im Supermarkt deutet am Mittwoch nichts mehr auf den Überfall zwei Tage zuvor hin. Die Mitarbeiter des Markts möchten auch nichts dazu sagen. Von den Menschen, die gerade auf dem Weg zum Markt sind, hat keiner direkt etwas mitbekommen. Bei Norma Deutschland war am Mittwochabend niemand für eine Stellungnahme erreichbar.

Laut Waldrachs Ortsbürgermeister Rainer Krämer hat sich die Nachricht vom Überfall über die sozialen Netzwerke verbreitet.Genaue Informationen seien nicht bekannt geworden. „Es scheint aber so, als seien das keine professionellen Täter gewesen“, sagt Krämer am Telefon. Er selbst könne sich nicht daran erinnern, dass es in Waldrach zuvor zu einem Überfall im Lebensmitteleinzelhandel gekommen sei. „Früher ist wohl die Sparkasse mal überfallen worden“, meint der Ortsbürgermeister zur überschaubaren Verbrechensrate in dem Ort mit gut 2000 Einwohnern.