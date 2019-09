Polizei : Zwei Menschen werden bei Unfall in Quint verletzt

Zwei Menschen werden bei Unfall in Quint verletzt

Trier Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag um 10.15 Uhr auf der L 46 bei Trier.

Der Unfallverursacher wollte laut Polizei mit seinem Auto von der Blei­schmelze (Ehrang/Quint) aus kommend auf die L 46 nach links abbiegen und übersah dabei einen von links kommenden Wagen, der auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Zemmer fahren wollte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Die Fahrer wurden verletzt und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Totalschaden; sie mussten abgeschleppt werden.