CORONA : Zwei neue Corona-Fälle

Corona-Test: Das Gesundheitsamt Trier-Saabrug meldet am Wochenende zwei neue positive Ergebnisse. Foto: dpa Foto: dpa/Oliver Berg

Trier Nachdem am Samstag keine neuen Corona-Erkrankungen gemeldet worden waren, hat das Gesundheitsamt am Sonntagnachmittag zwei Neuinfektionen mit dem Sars-Cov-2-Virus im Landkreis verkündet. Damit haben sich seit dem 11. März nachweislich 436 Personen mit dem Corona-Virus infiziert: 278 Landkreis im Landkreis und 158 in der Stadt Trier.

Das teilte das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Trier-Saarburg weiter mit.

Aktuell gelten diesen Informationen zufolge 19 Patienten aus dem Landkreis und 14 aus der Stadt Trier als infiziert. Fünf Patienten befinden sich in stationärer Behandlung in den Trierer Kliniken.

Die Neuinfektionen der letzten Tage sowie das lokale Infektionsgeschehen machten deutlich, dass weiterhin die Hygiene-, Abstands- und Kontaktregelungen beachtet werden müssten, heißt es beim Gesundheitsamt. Es appelliert an alle Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten, die Quarantänepflicht einzuhalten, sich unmittelbar nach der Rückkehr testen zu lassen und bis zur Mitteilung des Testergebnisses zu Hause zu bleiben. Die Behörde verweist auf die Möglichkeit, mit dem bei der Testung ausgehändigten QR-Code sowie der Corona-Warn-App und der App „Mein Laborergebnis“ das Testergebnis selbst abzufragen und den Befund auch auszudrucken.