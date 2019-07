Nachhaltigkeit : Auf Knopfdruck gibt’s in Trier jetzt kostenloses Trinkwasser

Info

Trier macht’s vor, aber auch in Schweich gibt es Pläne für öffentliche Trinkwasserspender: Die Moselstadt will sich ebenfalls für das Förderprogramm des Landes bewerben (der TV berichtete). Noch ist aber unklar, wo die beiden Säulen dann stehen könnten. Diskutiert wurden die Standorte Schulzentrum, Spieles-Platz an der Kirche, Ermesgraben, Altes Weinhaus, Bahnhof, ehemalige Synagoge und der Bereich am Brunnen in Schweich-Issel. Wegen der hohen Besucherfrequenz wurde das Schulzentrum, genauer gesagt der Bereich am Stefan-Andres-Brunnen, als bester Standort angesehen. Auf Platz zwei folgt das Alte Weinhaus.

Höchstens zwei Trinkwasserspender werden pro Kommune vom Land im Rahmen des Programms „100 öffentliche Trinkwasserspender für Rheinland-Pfalz“ bezuschusst.

Die Spender sprudeln übrigens nicht Tag und Nacht, sondern werden per Knopfdruck in Gang gesetzt. Halbstündlich aktiviert sich die Säule aber selbst, wenn sie zuvor nicht benutzt wurde: Aus hygienischen Gründen wird die Leitung dann einmal durchgespült.