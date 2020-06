Gesundheitz : Zwei Neuinfektionen im Landkreis Trier-Saarburg

Trier-Saarburg Dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung sind zwei weitere Infektionen mit dem SARS-CoV-2 Erreger gemeldet worden. Damit gelten aktuell vier Patienten aus dem Landkreis und eine Person aus der Stadt Trier als erkrankt.

Alle befinden sich in häuslicher Quarantäne. In stationärer Behandlung sind keine Patienten mehr. Damit erhöht sich die Zahl der nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen auf 303 (200 Landkreis und 103 Stadt Trier).Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis aktuell bei 1,3 und in der Stadt bei 0,9. Auch wenn die Fallzahlen insgesamt niedrig sind, machen die Neuinfektionen der vergangenen Tage sowie lokale Infektionsgeschehen deutlich, dass weiterhin die Beachtung der Hygiene-, Abstands- und Kontaktregelungen im eigenen Interesse sinnvoll ist.