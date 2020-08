Naturschauspiel : Haupt- und Nebenregenbogen über Trier

Regenbogen über Trier Foto: TV/Friedhelm Knopp

Trier (red) Das günstige Zusammenspiel von Sonne und Regen bescherte den Trierern am Montag gegen 20.10 Uhr beim Blick Richtung Domportal nach Osten das Naturschauspiel eines Haupt- (links) und eines Nebenregenbogens (rechts im Bild): An den Wassertropfen spaltet sich das weiße Licht in seine farbigen Bestandteile Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett.