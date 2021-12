Comedy : Diese drei mögen es zügellos, lustig und kein bisschen zimperlich

„Bitte nicht am Lumpi saugen!“ – so heißt das inwischen siebte Programm des Trios Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann mit jeder Menge Songs, Sketchen und Überraschungen. Foto: Fabian Pütz-Antony

Trier Das Comedy-Trio Eure Mütter meldete sich in der Europahalle Trier zurück mit seiner neuen Show: „Bitte nicht am Lumpi saugen!“ Im mittlerweile siebten Programm von Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann stecken erneut jede Menge Songs und Sketche sowie einige Überraschungen. Immer mitten aus dem Leben, aber stets außerhalb des Gewöhnlichen.

Nach bereits zwei vorangegangenen Absagen aufgrund der Corona-Krise kam das Stuttgarter Comedy-Trio Eure Mütter am Samstag nach Trier. Zahlreiche Fans genossen in der fast ausverkauften Europahalle einen heiteren und stimmungsvollen Abend. Mitglied Matze Weinmann dankte zu Beginn der Show allen Teilnehmern mit den Worten: „Wir haben die Warteschlangen vor den Teststationen selbst erlebt. Ein dickes Dankeschön geht raus an alle, die den 2G+-Stress für uns mitgemacht haben. Wir freuen uns wahnsinnig, heute Abend hier wieder ein nach längerer Zeit erstes Mal und gleichzeitig wahrscheinlich für längere Zeit letztes Mal vor so vielen Leuten spielen zu dürfen.“

Über 20 Jahre ist es her, dass die drei erstmals eine Bühne betraten. In ganz Deutschland und darüber hinaus wurden sie im Nu zu Lieblingen des Comedy-Publikums und überzeugten mit ihrer einzigartigen Mischung aus Wortwitz, Sprachgesang, A-capella-Nummern und Tanzeinlagen zu selbstgemachten Gitarren und Pianoklängen. Bei einer Reise quer durch diverse Genres bewiesen die drei erneut ihr unglaublich vielseitiges Repertoire und ein eindrucksvolles Level an Kreativität. Dabei bedienten sie sich einer Auswahl an Gegenständen wie Kostümen, Perücken und Instrumenten. Der Löwenanteil der Show brauchte in einer auffallend sterilen Kulisse keinerlei Hilfsmittel, um die gewünschten Effekte zu erzielen.