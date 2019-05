Trier : Zwei Tage Römerfest in den Kaiserthermen

Trier Zum Römerfest in die Kaiserthermen am Samstag, 25. und Sonntag, 26. Mai, lädt die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz von 10 bis 18 Uhr ein. Verschiedene Gruppen zeigen hautnah, wie es sich anfühlte, in dieser Zeit zu leben: Welche Herausforderungen und welche Alltagssituationen die Bevölkerung meistern musste, wie ihr Alltag ausgesehen hat.

Ein buntes Treiben mit Legionären, Handwerkern, Händlern erwartet die Gäste an einem originalen Schauplatz antiker Geschichte. Besonders für Familien wird ein umfangreiches Programm zum Mitmachen geboten.

Legionäre, Zenturionen und andere Mitglieder des römischen Militärs stellen sich in beeindruckenden Aufmärschen vor. Auch bei Gladiatorenkämpfen wird die antike Geschichte lebendig. Handwerker zeigen ihr Geschick beim Bronzegießen, bei der Herstellung von Öllampen und beim Edelsteinschleifen. In spannenden Aktionen zum Mitmachen können Kinder an Schießübungen teilnehmen, eine römische Schule oder die Spielestadt besuchen. Ein Schwerpunkt wird das Thema Wein sein. Denn es waren die Römer, die die Weinreben an die Mosel brachten und so den Grundstein für das heutige Aussehen der Region legten. Heute ist die Rebe aus der Landschaft an der Mosel nicht mehr wegzudenken.

Die Kaiserthermen sind als Teil von „Trier – Zentrum der Antike“ und Unesco-Welterbestätte Trier der ideale Ort, um in die römische Geschichte einzutauchen. Die einst als Geschenk des Kaisers geplante Thermenanlage steht stellvertretend für die Bedeutung, die Trier als Kaiserresidenz in der Antike hatte. Diese Vergangenheit der ältesten Stadt Deutschlands und einst größten Metropole des Imperium Romanum nördlich der Alpen wird durch das Römerfest erfahrbar.