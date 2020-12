Pandemie : Zwei Todesfälle und 81 Neuinfektionen in Trier und im Landkreis Trier-Saarburg

Trier Im Landkreis Trier-Saarburg hat es erneut zwei Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gegeben. Zudem wurden 81 Neuinfektionen in der Stadt Trier und im Landkreis gemeldet.

Wie die Kreisverwaltung am Donnerstagabend mitteilte, seien zwei ältere Patienten gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 47 - davon 31 aus dem Landkreis Trier-Saarburg und 16 aus der Stadt Trier.

Weitere 81 Neuinfektionen wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg ebenfalls gemeldet – zehn mehr als Donnerstag vergangener Woche. Diese verteilen sich wie folgt: 59 aus dem Landkreis und 22 aus der Stadt Trier.

Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen steigt auf 3521 (1302 in der Stadt Trier und 2219 im Landkreis Trier-Saarburg). Die 7-Tage-Inzidenz liegt in der Stadt Trier bei 92,4 und im Landkreis bei 181,4 Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohnern.

Die Zahl der aktuell Infizierten ist in den letzten Tagen weiter angestiegen und liegt nun bei 630 – 24 mehr als gestern. Diese verteilen sich wie folgt: 451 im Landkreis und 179 in der Stadt Trier. 44 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt Trier befinden sich in stationärer Behandlung, 28 hiervon im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier, 11 im Kreiskrankenhaus Saarburg und 5 in anderen Krankenhäusern.

Die Infektionszahlen verteilen sich im Landkreis Trier-Saarburg wie folgt auf die Verbandsgemeinden:

VG Hermeskeil: 362

VG Konz: 575

VG Ruwer: 165

VG Saarburg-Kell: 550

VG Schweich: 311

VG Trier-Land: 256

Appell: Sorgsamkeit bei Familienbesuchen an den Weihnachtstagen