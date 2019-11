Auszeichnung : Zwei Trierer mit Landesverdienstorden ausgezeichnet

Mainz/Trier Insgesamt sind 14 Rheinland-Pfälzer für ihre Verdienste ums Land in Mainz von Malu Dreyer geehrt worden.

Franz Merod ist Vater von sechs Kindern und war seit 1999 im Schulelternbeirat mehrerer Trierer Schulen engagiert. Auch dem Landeselternbeirat gehörte er ab dem Jahr 2007 für drei Amtsperioden an. Von 2010 bis 2013 übte er das Amt des Landeselternsprechers aus. Parallel dazu war er ab 2008 Delegierter des Bundeselternbeirates und vertrat dort die Interessen der rheinland-pfälzischen Elternschaft. In seiner Amtszeit hat er immer für das verantwortungsvolle Miteinander zwischen Landeselternbeirat und der Landesregierung geworben, um die gemeinsame Erziehungspartnerschaft zu unterstreichen. Er war Initiator des Runden Tisches „Gemeinsam für gute Erziehung“, an dem er Vertreter der Landesschülervertretung, des Bildungsministeriums, des Pädagogischen Landesinstituts und verschiedene Lehrerverbände zusammenbrachte und ein gemeinsames Maßnahmenpapier erarbeitete, das bis heute Bestand hat. Weitere Schwerpunkte seiner Arbeit im Landeselternbeirat waren die Verbesserung der Unterrichtsversorgung, der verantwortungsvolle Umgang der Lehrkräfte mit Nähe und Distanz, Schülerbeförderung, Schulsozialarbeit, Inklusion und Ausweitung der Elternrechte. Vieles davon hat Eingang in Schulgesetzformulierungen gefunden. Neben seinen ehrenamtlichen Aktivitäten in der Elternarbeit bringt Franz Merod sich in vielfältiger Weise auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen ein. So hat er sich von 2001 bis 2009 beim Aufbau des gemeinnützigen Vereins „Schulverein Indienpartnerschaft des Auguste-Viktoria-Gymnasiums Trier für eine nachhaltige Entwicklung e.V.“ engagiert und gründete im Jahr 2006 den „Umsonstladen“ in Trier als gemeinnützige diakonische Einrichtung. Dort war er vier Jahre als Projektleiter tätig. Seit 2017 ist er Vorstandsvorsitzender der Trierer Stiftung „Rückkehr zum Leben“, deren Zweck es ist, hilfsbedürftige Menschen zu befähigen, ihr Leben selbstbestimmt zu meistern, sie zu unterrichten, auszubilden und sie in die Selbstständigkeit zu führen.