Verkehr : Zwei Unfälle mit Verletzten auf der A 1

Trier Ein Verkehrsunfall sorgte am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr für eine 45-minütige Vollsperrung der A 1 zwischen Reinsfeld und Mehring in Fahrtrichtung Mosel. Später kam es zu einem zweiten Unfall auf der A 1.

Schweich (ots) - Mehring: Am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr sorgte ein Verkehrsunfall zwischen einem Klein-LKW und einem Wohnmobil für eine etwa 45-minütige Vollsperrung der A 1 zwischen Reinsfeld und Mehring in Fahrtrichtung Mosel.

Ein Klein-LKW wollte einen vor ihm fahrenden langsameren Sattelzug überholen und wechselte auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah er ein bereits dort im Überholvorgang fahrendes Wohnmobil. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die 61-jährige Beifahrerin des Wohnmobils wurde dabei verletzt und vom DRK in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war durch die Unfallfahrzeuge zunächst vollständig blockiert, konnte aber durch eingesetzte Kräfte der Feuerwehr Hermeskeil und der Autobahnmeisterei Schweich relativ schnell so weit geräumt werden, dass der Verkehr wenigstens einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte. Das nicht mehr fahrbereite schwer beschädigte Wohnmobil musste von der Autobahn geschleppt werden, am LKW entstand nur geringer Sachschaden.