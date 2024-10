Ermittlungserfolg in Trier Verdächtiger nach Autoaufbrüchen in Haft

Ein Gürtel der Marke Louis Vuitton, eine Handtasche von Louis Vuitton sowie eine Sonnenbrille der Marke Fendi aus einem in der Charlottenstraße geparkten Auto. Ein schwarzer Nike-Rucksack aus einem in der Moltkestraße abgestellten Wagen. Eine Geldbörse aus einem in der Bruchhausenstraße geparkten Fahrzeug. Eine Zeit lang hat es in Trier gefühlt täglich Diebstähle aus abgestellten Fahrzeugen gegeben.