Polizei : Zwei versuchte Einbrüche

Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier Unbekannte versuchten in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 22 Uhr und 7 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Neustraße in Trier einzudringen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hierbei scheiterten die Täter bei dem Versuch die Wohnungstür aufzuhebeln und ließen von der Tat ab.

Ähnlich erfolglos blieben Einbrecher im Zeitraum vom 17. bis 26. Januar bei einem Einfamilienhaus in Trier-Tarforst. Die Täter scheiterten bei dem Versuch sich über eine Terrassentür Zugang zu in das Haus zu verschaffen.