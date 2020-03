Virus verbreitet sich weiter : Zwei weitere Corona-Infektionen in Trier bestätigt

Trier Zwei weitere bestätigte Corona-Infektionen gibt es nach Informationen des Gesundheitsamts in Trier. Die zwei Fälle wurden gestern Abend bekannt.

Liveblog zum Coronavirus – Erster Infizierter in Trier, zwei neue in der Eifel

Der Ehemann hatte Kontakt zu einem in Luxemburg bestätigten Fall. Zudem befand sich das Paar im Urlaub in Österreich und meldete sich deshalb am Rückreisetag beim Gesundheitsamt. Dort wurde am vergangenen Mittwoch ein Abstrich vorgenommen, der schließlich einen positiven Befund ergab. Beide Patienten befinden sich seit der Rückreise in häuslicher Isolation, so dass von keinen weiteren relevanten Kontakten ausgegangen wird.