Corona-Statistik : Je eine Neuinfektion in Trier und dem Landkreis

Trier/Saarburg Die jetzt vorliegenden Testergebnisse der Schüler der Trierer Grundschule am Dom sind alle negativ.

Dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Trier-Saarburg sind am Dienstag zwei weitere Fälle einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Erreger gemeldet worden, je einer in der Stadt Trier und im Landkreis Trier-Saarburg. Aktuell gelten 16 Menschen aus dem Landkreis und sechs aus der Stadt Trier als infiziert – neun weniger als gestern. Fünf Patienten befinden sich unverändert in stationärer Behandlung in den Trierer Kliniken.