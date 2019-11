Trier : Da waren es nur noch drei

Trier Unbekannte haben weitere Schafe einer Kunstinstallation auf dem Petrisberg in Trier zerstört und gestohlen.

Mit seinen sechs „Schafen auf Stelzen“ wollte der Künstler Daniel Janzarik aus Traunstein in Oberbayern an die Zeit vor der Urbanisierung des Hügels erinnern. Anfang Oktober wurden die pinken Kunststoffschafe samt der luftigen, meterhohen Eisengestelle in der Nähe des Turm Luxemburg installiert. Der Verein Kunstdünger hatte das Kunstwerk bei dem jungen Bildhauer in Auftrag gegeben.