City-Initiative Trier : Die Not mit der Notdurft hat ein Ende

Trier Zwei zentrale öffentliche Toilettenanlagen sind wieder geöffnet – aber nicht nur die.

Die „Not mit der Notdurft“ war das Thema der Viez-Jupp-Kolumne in der jüngsten TV-Wochenendausgabe. Wer in der Trierer City öffentliche Toiletten suchte, der guckte in die Röhre. Da die Toilettenanlagen von Kaufhäusern, Cafés und Gaststätten ebenfalls nicht zugänglich sind, pressierte es.

Nun nicht mehr. Die City-Initiative Trier (CIT) gibt Entwarnung. In einer Rundmail an ihre etwa 180 Mitgliedsbetriebe vermeldete sie am Mittwoch die Wiedereröffnung der Bedürfnisanstalten auf dem Hauptmarkt und auf dem Simeonstiftplatz. Anlass: „Nicht nur der Viez-Jupp hat sich beklagt. Bei uns sind auch Hinweise von Kunden des Einzelhandels eingegangen“, sagt Jana Bouillon von der CIT-Geschäftsstelle; „Und da haben wir uns mal schlau gemacht, wo man im Bedürfnisfall Kunden hinschicken kann, wenn firmeneigene Toiletten nicht zugänglich sind.“

Hier ein Überblick über öffentliche Bedürfnisanstalten in der Trierer Innenstadt:

WC am Hauptmarkt (geöffnet täglich von 9 bis 18 Uhr), WC am Simeonstiftplatz (8.30 bis 18 Uhr ). Außerdem sind die WC Anlagen im Palastgarten, an der Weberbach, am Nells Park und am Zurlaubener Ufer/Kaiser-Wilhelm-Brücke;

ebeno die in den SWT-Parkhäusern Basilika, Hauptmarkt, Konstantin und City sowie Tiefgarage Viehmarkt.