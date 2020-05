Verkehr : Zweimonatige Sperrung in der Wilhelm-Leuschner-Straße

Trier-NOrd Beim Ausbau der Benediktinerstraße im Maarviertel verlagert sich das Baufeld in der kommenden Woche auf die Kreuzung mit der Wilhelm-Leuschner-Straße. An der Einmündung erhält die Straße einen Pflasterbelag.

Um den verkehrsberuhigten Charakter der Benediktinerstraße zu unterstreichen, wird die abgerundete Bordsteinkante des Gehwegs über die Kreuzung durchgezogen. Neben den Straßenbauarbeiten sind auch Kanalarbeiten der Stadtwerke vorgesehen. Die Durchfahrt aus der Benediktiner- und Wilhelm-Leuschner- in die Zeughausstraße ist deshalb ab Dienstag, 2. Juni, bis voraussichtlich Anfang August in beiden Richtungen gesperrt.

In der Benediktinerstraße selbst sind die Bauarbeiten zunächst abgeschlossen. „Für fast alle Anwohner ist die Zufahrt zu ihren Häusern und Garagen ab nächster Woche über die Kloschinskystraße wieder möglich“, informiert Projektleiterin Martina Reuter vom Tiefbauamt. „Lediglich die an die Kreuzung Wilhelm-Leuschner-Straße angrenzenden Grundstücke sind nicht erreichbar.“ Tagsüber gilt in der Benediktinerstraße weiterhin ein Parkverbot. Die Stadt hat die Anwohner über die neuen Regelungen bereits informiert.

Beim Ausbau der Benediktinerstraße wird der komplette Unterbau der Fahrbahn mit Binde- und Tragschicht erneuert. Drei Pflasterbänder, die quer über die Fahrbahn verlaufen, und Bäume an vier verschiedenen Standorten werten das Straßenbild auf. 18 Stellplätze, darunter ein Behindertenparkplatz, komplettieren das Ausbauprogramm. Für August sieht der Bauzeitenplan Nacharbeiten am Gehwegpflaster an der Einmündung der Kloschinskystraße vor. Erst danach kann in dem seit Dezember abgefrästen Abschnitt der Kloschinskystraße bei zweitägiger Vollsperrung die endgültige Asphaltdecke aufgetragen werden. Die abschließende Asphaltierung der Benediktinerstraße ist für Mitte September geplant. Anschließend folgt noch der Einbau der Stellplätze, sodass die Bauarbeiten voraussichtlich Anfang Oktober abgeschlossen sind.