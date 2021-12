Zweiter Adventssamstag in Trier : Regenwetter und verschärfte Regeln vermiesen die Shopping-Laune

Zweiter Adventssamstag in Trier

Der Samstag vor dem zweiten Advent zählt für den Einzelhandel normalerweise zu den umsatzstärksten Tagen im ganzen Jahr. Am 4. Dezember haben Händler und Kunden in Trier allerdings wenig Grund zum Jubeln.

Zu den verschärften Zugangsregeln (2G in Geschäften, 2Gplus in Gaststätten, wobei für dreifach Geimpfte die Testpflicht entfällt) gesellt sich extrem ungewöhnliches Wetter. Trotz attraktiver Angebote und einer üppigen Warenauswahl herrscht der größte Andrang an den Corona-Schnelltest-Stationen.