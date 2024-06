Schicksalsjahre 1944/45 Als Dom und Konstantinbasilika brannten – 101-jährige Zeitzeugin erinnert sich an Luftangriff auf Trier (Fotos)

Maria „Mia“ Mosen geborene Monzel aus Konz ist 23 geboren. Nicht 2023, sondern 1923. Am 19. Juni wurde sie 101 Jahre alt. Aber nicht nur ihr Alter ist außergewöhnlich. Auch das, was sie erlebt hat. Denn Maria Mosen erlebte den ersten schweren Luftangriff auf die Trierer Innenstadt am 14. August 1944, bei dem unter anderem die Konstantinbasilika ausbrannte - und der erahnen ließ, was auf Trier noch zukommen würde: das verheerende Bombardement an den Weihnachtstagen.