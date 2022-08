Bombenfunde in Trier : Explosive Relikte des Zweiten Weltkrieges

Bombenfunde in Trier

Immer wieder werden im Trierer Stadtgebiet Blindgänger entdeckt. Eine Übersicht.

Trier im Zweiten Weltkrieg: Wiederholt wird die Moselstadt von britischen und US-amerikanischen Flugzeugen angegriffen. Bei den schwersten Attacken im Dezember 1944 wird die Innenstadt stark in Mitleidenschaft gezogen, über 400 Menschen kommen damals ums Leben.

Mai 2020: Wegen einer Bombe am Mattheiser Weiher in Trier-Feyen/Weismark müssen 2700 Menschen zeitweilig ihre Wohnungen verlassen. Der 250-Kilo-Blindgänger war auf einem Privatgrundstück bei Bauarbeiten für einen Pool entdeckt worden.

Juli 2019: Unter dem Sportplatz im Stadtteil Euren wird eine 250-Kilo-Weltkriegsbombe entdeckt. In einem Radius von 500 Metern sind 2300 Anwohner von der notwendigen Evakuierung betroffen.

August 2017 : Rund 800 Bewohner von Ehrang müssen zeitweilig woanders unterkommen, nachdem eine US-amerikanische Fliegerbombe ans Tageslicht kommt. An fast derselben Stelle wird zwei Wochen erneut ein 125-Kilo-Blindgänger entdeckt. Die notwendige Evakuierung betrifft dieselben Straßen wie zuvor.

Juni 2016 : Die Innenstadt wird zur Geisterstadt, nachdem eine 250 Kilo schwere Fliegerbombe in der Neustraße bei Bauarbeiten gefunden wird. Vor der Entschärfung müssen 6000 Menschen in einem Radius von 500 Metern ihre Wohnungen verlassen.

Oktober 2010: In der Güterstraße, auf einem früheren Bahngelände, wird eine britische Fliegerbombe entschärft. Erst danach können 4000 Menschen in ihre Wohnungen in Trier-Ost und -Mitte zurückkehren.