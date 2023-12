Bombenentschärfungen Blindgänger: Explosive Weltkriegsrelikte im Trierer Boden (Chronik)

Trier im Zweiten Weltkrieg: Wiederholt wird die Moselstadt von britischen und US-amerikanischen Flugzeugen angegriffen. Im August 1944 brennt nach einem schweren Angriff die Konstantinbasilika aus. Bei den schwersten Attacken an drei aufeinanderfolgenden Dezembertagen 1944 wird die Innenstadt stark in Mitleidenschaft gezogen. Auf die Trierer Innenstadt fallen 1200 Tonnen Sprengkörper, die meisten von ihnen beim dritten Angriff am 23. Dezember. Eine weitere Attacke folgt an Heiligabend.