Tradition : Trierthlon, zweiter Teil

Trier-Nord Zwischen Altstadt- und Weinfest: Bis Montag wird am Zurlaubener Ufer gefeiert.

„Trierthlon“ – das ist der Dreiklang der großen sommerlichen Volksfeste in Deutschlands ältester Stadt. Zwischen Altstadtfest und dem Weinfest in Olewig (2. bis 5. August) geht nun das Zurlaubener Heimatfest am Moselufer über die Bühne. Der Auftakt der 64. Auflage der auch Moselfest genannten Megafete war etwas holprig. Mitten in die heiße Phase der Aufbauarbeiten platzte am Donnerstag das große Unwetter, und zum Fassanstich am Freitagabend regnete es.