Mini-KLASSE!-Projekt Zwischen Geldautomat, Tresor und Chefsessel

Am Geldautomaten erklärten Simon und Trösch, wie das Geld hinein- und hinaus kommt, was passiert, wenn ein Kunde seine PIN-Nummer vergessen hat, oder was so alles schon im Einzahlungsautomaten an Knöpfen und Ähnlichem gefunden wurde. Die Schüler erfuhren, dass ein Überfall am Bankschalter zwecklos ist, da dort kein Geld aufbewahrt wird (sondern nur hinter einer doppelt gesicherten Schleuse), und dass in ganz Europa ebenfalls aus Sicherheitsgründen keine 500-Euro-Scheine mehr gedruckt werden. Wer abends oder nachts die Tageseinnahme aus seinem Geschäft bei einer Bank sicher abgegeben will, nutzt die Nachttresordose, die gleich in den Tresorraum fällt.