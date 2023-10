2026 soll der Bau schon fertig sein Wer hinter dem geplantem Ärztehaus am Moselufer in Trier-Nord steckt

Das Gelände ist das, was man in der Baubranche ein Filetgrundstück nennt: Unbebaut, über die Zurmaiener Straße perfekt zu erreichen und mit Globus-Baumarkt, Möbelfundgrube, Arena und Tankstelle eingebettet in ein etabliertes, vitales Umfeld. Nach Volksfreund-Informationen hatte es in den vergangenen Jahren mehrere Interessenten gegeben, die auf dem Areal zwischen Ratio-Supermarkt und Shell-Tankstelle bauen wollten. Zum Beispiel einen Bio-Supermarkt oder ein Hotel. Einig wurden sich die Stadtwerke, denen das Grundstück gehört, allerdings mit keinem der bisherigen Interessenten. Das hat sich nun geändert.