Bildung & Familie : „Große Chance für meine Tochter“: Was Trierer Kinder durch das Diesterweg-Stipendium lernen

Lernen ist für sie mehr als nur Schulunterricht: Neun der zwölf Mädchen und Jungen, die am Diesterweg-Stipendium teilnehmen. Foto: Roland Morgen

Trier Zwölf ausgewählte Trierer Viertklässler und ihre Familien nehmen am zweijährigen Diesterweg-Stipendium teil, das zum zweiten Mal in Trier angeboten wird. Was die Beteiligten nun erwartet.