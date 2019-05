Musik : Zwölf Punkte gehen nach Trier

Die Band Timeless spielt beim MS-Benefizkonzert in der Trierer Tufa vor ausverkauftem Haus. Foto: Daniel Prediger

Trier Beim MS-Benefizkonzert haben sich in der Tufa Künstler engagiert. Ein Fernsehstar spendet eine signierte Gitarre.

Das jährliche Benefiz-Konzert in Trier soll die Krankheit Multiple Sklerose bekannter machen. Der Erlös kommt örtlichen MS-Hilfeeinrichtungen und Betroffenen zugute. Das Event ist ein Garant für exzellente Musik. Bei der bereits achten Auflage füllte sich der große Saal der Trierer Tuchfabrik, die das Projekt seit Jahren unterstützt, schnell mit insgesamt 210 Besuchern.

Musiker Wolfgang Prinz ließ es sich trotz eines späteren zweiten Konzerts an diesem Abend nicht nehmen, das Programm zu eröffnen und den Zuschauern mit seinem Repertoire einzuheizen. Er fand lobende Worte für die Veranstaltung, die ehrenamtlichen Helfer, die am Abend spielenden Künstler und besonders für Tanja van der Heyde, die Initiatorin der Veranstaltung.

Unter der Führung von Claude „Sneaky Pete“ Daleiden an der Gitarre ließen sich die Gäste von der Energie der Stimme und Tanzeinlagen des Sängers Randy Melton mitreißen. Mitten in einer Gospelnummer tauchte er mit Mikrofon zwischen den Publikumsreihen auf und animierte einzelne Zuschauer zum Mitsingen. Manch einer sah sich in einen amerikanischen Sonntagsgottesdienst versetzt.